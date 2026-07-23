Rajgarh news: मंगेतर का दिया धोखा नहीं सह पाई 17 साल की छात्रा, 1 फोन कॉल के बाद सबको रूला गई, बोली – गुड बॉय

बताया जाता है कि काफी समय पहले उसकी सगाई राजस्थान के एक गांव में रहने वाले युवक से हुई थी और उसी लड़के से शादी होने वाली थी। लेकिन जब उसने शादी से इनकार किया तो यह बात वह सह नहीं पाई और यह कदम उठा लिया। पुलिस का कहना है कि बयानों के आधार पर इस पूरी घटना का जिम्मेदार वही युवक है, जिसका नाम छात्रा ने लिया है। फिलहाल पुलिस परिजनों, रिश्तेदारों और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर रही है। मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।