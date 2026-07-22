Rajgarh news: चलते-फिरते हुई मुखबिरी, राजस्थान बॉर्डर के पास स्मैक के साथ पैडलर गिरफ्तार, लाखों में है कीमत

भोजपुर थाना क्षेत्र का यह वही ढाबा है जो बॉर्डर एरिया में है। यहां से महज 10 किलोमीटर दूर झालावाड़ जिले का घाटोली है। जहां नशे का कारोबार बड़े स्तर पर चलता है। यहीं के रहने वाले तीन ड्रग पैडलर्स को स्मैक के साथ भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के मां जालपा मंदिर के पास से पकड़ा था। भोपाल में गिरफ्तार हुए कुछ ड्रग सप्लायर्स ने यह कड़ी खोली थी। उन्हीं की निशानदेही पर इन तीन आरोपियों से क्राइम ब्रांच की टीम ग्राहक बनकर नशा खरीदने पहुंची थी। इसके अलावा नरसिंहगढ़ के शाहरुख के साथ ही बोड़ा के एक दंपती, पचोर के एक पैडलर को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।