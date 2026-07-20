Rajgarh news: ‘खतरनाक टर्न ले आई मौत…’, दुनिया से चला गया 30 साल का जवान बेटा

राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। साथ में एसडीओपी अरविंद सिंह भी पहुंचे, जिन्होंने मुआयना किया और तत्काल पुलिस और संजीवनी-108 की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन के चालक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर उसे टक्कर किस वाहन ने मारी। तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है।