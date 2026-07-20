Rajgarh news: ‘खतरनाक टर्न ले आई मौत…’, दुनिया से चला गया 30 साल का जवान बेटा

Road accident:बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई (Photo Source - Patrika)
Road accident In rajghar: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में एक परिवार के लिए सोमवार का दिन भारी पड़ गया। 30 साल का जवान बेटा घर सूना कर गया। घटना की जानकारी परिवार को मिलते ही घर में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक जयपुर-जबलपुर नेशनल हाइवे पर राजगढ़-ब्यावरा के बीच हुए हादसे में सोमवार दोपहर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने उसे रौंद डाला, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार हादसा लक्क्ष्मणपुरा जोड़ के पास पानी की टंकी से लगे हुए हिस्से में हुआ। जहां बाइक सवार मांगीलाल पिता रायसिंह तंवर (30) निवासी बांसखेड़ी थाना राजगढ़ को किसी बेकाबू अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से भाग निकला, युवक का रोड पर ही पड़ा रहा। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। साथ में एसडीओपी अरविंद सिंह भी पहुंचे, जिन्होंने मुआयना किया और तत्काल पुलिस और संजीवनी-108 की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन के चालक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर उसे टक्कर किस वाहन ने मारी। तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है।
जिस जगह हादसा हुआ वहां पर रोड का घुमावदार हिस्सा है, खतरनाक टर्न होने से यह घटना हुई। बाइक सवार भी नियंत्रण नहीं कर पाया और बेकाबू वाहन ने सामने से उसे टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पहले भी उसके आसपास हादसे हो चुके हैं। जिसमें वाहनों की तेज रफ्तार और घुमावदार मार्ग ही कारण रहा है। पुलिस ने उक्त स्थान को ब्लैक स्टॉप के तौर पर चिह्नित किया है।
बीते दिन ब्यावरा के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे- 46 गुना रोड पर जोगीपुरा टोल प्लॉजा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। जिसमें महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए उज्जैन जा रहे दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर घायलों में से चार को भोपाल और अन्य हायर सेंटर रेफर किया है। हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई।
सूचना मिलते ही नेशनल हाईवे समेत दो एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं और घायलों को क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकालकर पास के बीनागंज स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां एक ने दम तोड़ दिया, वहीं दूसरे की ब्यावरा सिविल अस्पताल में मौत हो गई। हादसे में 52 वर्षीय अजीत पांडे, निवासी चमरोली, उन्नाव और 35 वर्षीय श्यामजी प्रजापति, निवासी जालौन, उन्नाव की मौत की पुष्टि हुई है। देहात पुलिस ने मृतकों के परिजन को सूचना दे दी है, उनके आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। मामले को पुलिस ने जांच में लिया है।
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