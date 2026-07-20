Indore news: ‘मेरी चिता को मुखाग्नि प्रायु ही दे…’ पत्नी के कत्ल के बाद पहने नए कपड़े, ट्रैक पर मिली कटी लाश

Indore crime news: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में पोस्ट असिस्टेंट पत्नी उर्मिला सैनी की हत्या के मामले में फरार चल रहे पति अखिलेश सैनी का शव दसवें दिन इंदौर से 300 किमी दूर पवई स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर मिलना बताया जा रहा है। शव के पास आधार कार्ड और पेन कार्ड मिले हैं। पुलिस को सैनी का धड़ मौके पर मिला लेकिन सिर नहीं। पिता ने जहां इसे अखिलेश का धड़ बताया, वहीं बेटी ने पहचानने से इंकार कर डीएनए जांच की मांग की। अब डीएनए टेस्ट से इस गुत्थी का खुलासा होगा।