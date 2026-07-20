NEET-UG : एमपी की 6020 MBBS सीटों पर कड़ा मुकाबला, 10 साल में कटऑफ दोगुना

10 साल के क्वालिफाइंग कटऑफ पर नजर डालें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस का कटऑफ 117 से 162 अंक के बीच था। 2025 में 117 से 144 अंक और इस बार 213 हो गया। सबसे कम 2022 में 117 अंक था। एससी-एसटी के लिए भी पिछले वर्षों में कटऑफ 93 से 127 अंक के बीच रहा। इस बार 177 अंक है। सबसे कम 2022 में 93 रहा है। ऐसे में 600 अंक लाने वाले छात्रों के लिए यह स्कोर इस साल कई राज्यों में बॉर्डर लाइन बन सकता है। मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेज में 3020 और निजी में 3000 एमबीबीएस सीटें हैं। सीटों की तुलना में कई गुना अभ्यार्थी बढ़ने से मेरिट का ऊपर जाना तकरीबन तय है।