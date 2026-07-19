पीएम आवास योजना 2.0: इंदौर में बनेंगे 5 हजार नए फ्लैट, निर्माण के लिए टेंडर जारी

शहर की बड़ी बिल्डिंग्स में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हों इसलिए जिन बिल्डिंग में फायर सेफ्टी नहीं है, उनके बाहर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि यह भवन असुरक्षित है। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने फायर सेफ्टी को लेकर नगर निगम अधिकारियों की वर्चुअली बैठक ली। बैठक में निर्देश दिए कि शहर के सभी मॉल, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग संस्थान एवं बड़े भवनों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित सभी मानकों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। जिन भवनों में फायर सेफ्टी के आवश्यक उपकरण, आपातकालीन निकास, अग्निशमन प्रणाली एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध नहीं हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।