Indore news: उर्मिला हत्याकांड में सबसे बड़ा मोड़, रेलवे ट्रैक पर मिली फरार पति की डेडबॉडी

Indore crime news: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में बीते दिनों हुई डाक विभाग की पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी मिली है कि उर्मिला सैनी की हत्या के बाद से लगातार फरार चल रहे आरोपी पति अखिलेश सैनी का खौफनाक अंत हो गया है। बताया जा रहा है कि संयोगितागंज थाना पुलिस जिसे आठ दिनों से नहीं ढूंढ पाई, उसकी डेडबॉडी गंजबासौदा में रेलवे ट्रैक पर मिली है। कानून की गिरफ्त से भाग रहे इस क्रूर हत्यारे का अंत सीधे मौत के ट्रैक पर जाकर हुआ। जिस आरोपी को सलाखों के पीछे होना था, अंत में उसकी सिर्फ डेडबॉडी ही सामने आई है।