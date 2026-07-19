रोते हुए बोली थी उर्मिला की बेटी… ‘पापा से है जान का खतरा’, कटी हुई मिली पिता की लाश

Urmila Saini Murder Case: इंदौर में पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी हत्याकांड में नौ दिन बाद भी जब मुख्य आरोपी और मृतका के पति अखिलेश सैनी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो परिवार में आक्रोश और भय बढ़ गया। लेकिन किसे मालूम था कि कानून की गिरफ्त से भागे हत्यारे का इतना खौफनाक अंत होगा। सांसद शंकर लालवानी के सामने भावुर होकर उर्मिला की बेटी ने पिता से खतरे की बात कही थी। उसके अगले ही दिन रविवार को पिता अखिलेश सैनी की लाश गंजबासौदा में रेलवे ट्रैक पर कटी हुई मिली है। हालांकि, शव को परिजन को दिखाने का बाद ही इसकी आधिकारीक पुष्टि की जाएगी।