‘किस राक्षस से शादी करवा दी…’, रोतें हुए बोली बहनें, इंदौर में 12 साल की बेटी ने बताई मौत के दिन की पूरी घटना

बुआ मंगला सुनेरी ने बताया, वह जूनी इंदौर में रहती हैं। उर्मिला को पति बहुत प्रताडि़त करता था। काफी समय तो उर्मिला मेरे साथ रही। हमने जूनी इंदौर थाने पर पति के खिलाफ शिकायत की थी, तब उसने हाथ जोड़कर माफीनामा दिया। हर बार वह माफी मांग लेता था, लेकिन इस बार उसने भतीजी की जान ले ली। उर्मिला परिवार में सबसे बड़ी बेटी थी और सबसे होशियार थी। उसी को देख कर परिवार की अन्य बेटी भी अधिकारी बनी। उर्मिला की शादी हुई तब पति प्राइवेट जॉब करता था। वह इश्र्या करते हुए उर्मिला से कहता था कि तुम्हारी सरकारी नौकरी है, मैं भी सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा और नौकरी छोड़ दी। इसके बाद से वह कुछ भी नहीं करता। उर्मिला का 80 हजार से अधिक वेतन था। वह दिखाने के लिए अगरबत्ती बेचने का काम करता था। पूरे समय घर पर रहता था।