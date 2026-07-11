‘ये मेरे पिता और दादी की गलती है’, इंदौर में VFX डिजाइनर ने दीवार पर अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट

वैष्णवी ने जिस कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की है उस कमरे की दीवार पर चॉक से अंग्रेजी में लिखा एक संदेश मिला है। इसमें लिखा है- 'मैं मरना चाहती हूं और मैं इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करती हूं। मैं अपने आप को ब्लेम करती हूं क्योंकि मैं इतनी अनवर्थी हूं। मैं अपने बॉयफ्रेंड, मम्मी और भाई से बहुत प्यार करती हूं। ये मेरे पिता और दादी की गलती है। मैं सभी से प्यार करती हूं।' पुलिस के मुताबिक करीब एक साल पहले वैष्णवी की दोस्ती एक युवक से हुई थी और फिर दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। पुलिस ने वैष्णवी के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और हर पहलू से जांच करने की बात कह रही है।