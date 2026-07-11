घर में घुसकर डकैतों ने महिला से की सामूहिक ज्यादती, एक किलो चांदी ले उड़े, अलीराजपुर में दहशत

डकैतों ने चांदी की तलाश में घर में तीन से चार जगह खुदाई भी की, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो डकैत महिला को घायल हालत में घर में छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता ने किसी तरह अपने साथ हुई घटना की सूचना ग्रामीणों को दी जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। महिला के साथ हुई इस बर्बरता से इलाके के लोगों में आक्रोश है। एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया भी मामले की गंभीरता को समझते हुए शनिवार को घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस टीम के साथ निरीक्षण कर जरुरी दिशा निर्देश दिए।