MP से अहमदाबाद तक दो नई ट्रेनें शुरू करने की चर्चा, आदिवासी क्षेत्र का होगा विकास

प्रत्येक वर्ग रेल यात्रा को ही प्राथमिकता देता है। अहमदाबाद के लिए सीधी ट्रेन चलने से इस जिले एवं निमाड़ क्षेत्र में काठियावाड़ मजदूरी करने के लिए जाने वाले मजदूरों को सुविधा होगी। इसलिए आलीराजपुर से सुबह 7 बजे वाया डभोई मियागांव (कर्जन) होते हुए सूरत एवं अलीराजपुर से सुबह 8.30 बजे व्याया बड़ौदा होकर अहमदाबाद तक दो नई ट्रेन चलाई जाए। सांसद ने समिति पदाधिकारियों की मांग को जायज बताते हुए रेलमंत्री को पत्र लिखकर एवं व्यक्तिगत भेंटकर मांग को पूरा कराने का आश्वासन दिया। ज्ञापन की प्रति छोटा उदयपुर सांसद जसु भाई राठवा, पूर्व रेल राज्यमंत्री नारायण भाई राठवा, गीता बेन, रेल मंडल अधिकारी वेस्टन रेल्वे बड़ौदा एवं वरिष्ठ परिचालक प्रबंधक बड़ौदा को भी भेजी है। (MP News)