मजहब से ऊपर दोस्ती.. आलीराजपुर के मुस्लिम शख्स ने हिन्दू दोस्त का रीति रिवाज से किया अंतिम संस्कार

जानकारी के अनुसार, निजी कंपनी में ड्राइवर के रूप में कार्यरत अशोक सिंह सोलंकी बीते दिनों मालवई गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। अशोक के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था। परिवार में ऐसा कोई करीबी परिजन मौजूद नहीं था जो अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी संभाल सके। ऐसे कठिन समय में उनके मित्र सुल्तान गनी आगे आए और उन्होंने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली।