सौगातः नर्मदा जल के लिए 28 गांवों का सर्वे, 170 गांवों तक पहुंचेगी सिंचाई

मुख्यमंत्री उदयगढ़ में भगोरिया उत्सव में शामिल हुए। कहा, यह पर उमंग और सामाजिक स्नेह का महोत्सव है। इसे प्रदेश का राजकीय पर्व बताया। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा भगोरिया को राजकीय पर्व का दर्जा देना जनजातीय परंपराओं के सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने घोषणा की कि नर्मदा जल उपलब्धता के लिए 28 गांवों का सर्वे कराया जाएगा और उदयगढ़ क्षेत्र में 18 किमी नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा।