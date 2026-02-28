28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलीराजपुर

सौगातः नर्मदा जल के लिए 28 गांवों का सर्वे, 170 गांवों तक पहुंचेगी सिंचाई

CM Mohan Yadav Alirajpur Visit: मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा जल उपलब्धता के लिए 28 गांवों का सर्वे कराया जाएगा और उदयगढ़ क्षेत्र में 18 किमी नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

अलीराजपुर

image

Manish Geete

Feb 28, 2026

CM Mohan Yadav

CM Mohan Yadav

CM Mohan Yadav Alirajpur Visit: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आलीराजपुर जिले के दौरे के वक्त जनजातीय अस्मिता, संस्कृति और विकास को केंद्र में रखते हुए दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने आजाद की जन्मस्थली भाभरा पहुंचकर उन्हें नमन किया और घोषणा की कि चंद्रशेखर आजाद नगर में उनके नाम से एक भव्य पार्क का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आलीराजपुर भील जनजाति की संस्कृति, परंपरा और स्वाभिमान की भूमि है। मुख्यमंत्री ने आलीराजपुर के उदयगढ़ में भगोरिया पर्व में शामिल हुए सीएम डॉ. मोहन यादव स्थानीय आस्था स्थलों को नमन करते हुए कहा कि संस्कृति विभाग के सहयोग से आजाद से जुड़े स्थानों को दर्शनीय बनाया जाएगा।

चंद्रशेखर आजाद को दी श्रद्धांजलि

सीएम डॉ. यादव अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर उनकी जन्म स्थली आजाद नगर पहुंचे। यहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आजाद कुटिया में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

नर्मदा जल के लिए 28 गांवों का होगा सर्वे

मुख्यमंत्री उदयगढ़ में भगोरिया उत्सव में शामिल हुए। कहा, यह पर उमंग और सामाजिक स्नेह का महोत्सव है। इसे प्रदेश का राजकीय पर्व बताया। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा भगोरिया को राजकीय पर्व का दर्जा देना जनजातीय परंपराओं के सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने घोषणा की कि नर्मदा जल उपलब्धता के लिए 28 गांवों का सर्वे कराया जाएगा और उदयगढ़ क्षेत्र में 18 किमी नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

170 गांवों तक सिंचाई सुविधा का होगा विस्तार

मुख्यमंत्री ने बताया कि 1800 करोड़ की नर्मदा सिंचाई परियोजना प्रगति पर है, जिससे 170 गांवों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने आजाद पार्क निर्माण, रानी काजल माता लोक सहित कई मांगें रखीं, जिन पर सीएम ने सकारात्मक आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने जिले को 171 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगातें दीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Feb 2026 09:55 am

Published on:

28 Feb 2026 09:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Alirajpur / सौगातः नर्मदा जल के लिए 28 गांवों का सर्वे, 170 गांवों तक पहुंचेगी सिंचाई

बड़ी खबरें

View All

अलीराजपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शादी का प्रलोभन देकर युवती को भगाने और शारीरिक शोषण का मामला सामने आया

शादी का प्रलोभन देकर युवती को भगाने और शारीरिक शोषण का मामला सामने आया
क्राइम

MBBS छात्रा की मौत: बाथरूम में मिला था शव, परिवार ने की ये मांग

MBBS student death in bhopal
अलीराजपुर

एमपी में पुलिसवाले ने ली ‘5 हजार’ की रिश्वत, SP ने किया निलंबित

अलीराजपुर

एमपी के इस जिले में बनेगा ‘ब्रिज’, जुड़ेंगे तीन राज्य; 125 किमी कम होगी दूरी

New Bridge proposal on Narmada river
अलीराजपुर

एमपी कांग्रेस के बड़े नेता ने दिया पद से इस्तीफा, बताया निजी कारण

alirajpur congress district president resigned Mukesh Patel mp news
अलीराजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.