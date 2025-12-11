MP कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, जिला अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, बताया ये कारण

Congress District President Resigned: मध्य प्रदेश कांग्रेस (MP Congress) के लिए शनिवार का दिन बड़ा राजनीतिक झटका लेकर आया, जब आलीराजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मुकेश रावत (पटेल) (Mukesh Patel) ने अपने पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को भेजते हुए उसकी प्रति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली को भी प्रेषित की है, जिससे यह कदम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक औपचारिक रूप से पहुंच गया है। (mp news)