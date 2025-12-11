MP कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, जिला अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, बताया ये कारण

alirajpur congress district president Mukesh Patel resigned (फोटो- मुकेश पटेल फेसबुक)
Congress District President Resigned: मध्य प्रदेश कांग्रेस (MP Congress) के लिए शनिवार का दिन बड़ा राजनीतिक झटका लेकर आया, जब आलीराजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मुकेश रावत (पटेल) (Mukesh Patel) ने अपने पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को भेजते हुए उसकी प्रति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली को भी प्रेषित की है, जिससे यह कदम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक औपचारिक रूप से पहुंच गया है। (mp news)
मुकेश पटेल ने यह इस्तीफा 6 दिसंबर को लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने पद से अलग होने के पीछे निजी कारण और व्यस्तताओं का हवाला दिया है। पत्र में पटेल ने उल्लेख किया है कि वे व्यक्तिगत कारणों के चलते जिला कांग्रेस अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन आगे प्रभावी तरीके से नहीं कर पाएंगे, इसलिए पद छोड़ना उनके लिए आवश्यक हो गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस संगठन के प्रति अपने समर्पण और निष्ठा को दोहराते हुए कहा कि अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने संगठन को मजबूत करने की हर संभव कोशिश की है। पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि पद छोड़ने के बावजूद वे कांग्रेस के सिद्धांतों, नीतियों और आदर्शों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का कार्य करते रहेंगे।
उनका यह निर्णय जिला संगठन में अचानक आई खाली जगह के कारण राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। सूत्रों के मुताबिक, उनके इस्तीफे के बाद अब जिला कांग्रेस कमेटी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर अटकलें तेज हो चुकी हैं। संभावित दावेदारों के नामों की चर्चा भी शुरू हो गई है, और पार्टी हाईकमान जल्द ही नए अध्यक्ष की घोषणा कर सकता है। मुकेश पटेल का इस्तीफा स्थानीय राजनीति में एक नई हलचल का संकेत माना जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
अलीराजपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग