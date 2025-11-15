मुख्यमंत्री बोले- राजकुमार को घर भेजना पड़ेगा, पप्पू की चप्पू-टप्पू बंद होने वाली है…

MP News: राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पर जबलपुर और आलीराजपुर में शनिवार को बिरसा मुंडा जयंती मनाई जा रही है। सीएम मोहन यादव(CM Mohan Yadav) सुबह 11:25 पर आलीराजपुर पहुंचे। यहां उन्होंने बिरसा मुंडा और छीतू सिंह किराड़ की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का जिक्र किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि, 'कल जोरदार झाड़ू लगी है कांग्रेस की। जनता चाहती है, ये राजकुमार को घर भेजना पड़ेगा, पप्पू की चप्पू-टप्पू सब बंद होने वाली है।'