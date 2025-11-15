5 राज्यों के आदिवासियों को साधेगी BJP, सीएम-राज्यपाल समेत कई दिग्गज होंगे शामिल

MP News: राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस(Tribal Pride Day) पर गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती के गढ़ जबलपुर से भाजपा मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र-इन पांच आदिवासी बहुल राज्यों के समाज को साधने की रणनीतिक पहल कर रही है। गैरीसन ग्राउंड में शनिवार को 12 बजे से होने वाला राज्यस्तरीय कार्यक्रम राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के नर्मदा जिले से कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे।