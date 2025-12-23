23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

जबलपुर में चोरी की आठ वारदातों का खुलासा, नौ लाख के गहने और सामान जप्त- देखें वीडियो

जबलपुर में चोरी की आठ वारदातों का खुलासा, नौ लाख के गहने और सामान जप्त- देखें वीडियो

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Dec 23, 2025

Thefts in Jabalpur

Thefts in Jabalpur

Thefts in Jabalpur : जुआ खेलने की लत और शौक पूरे करने के लिए चोरी करने वाले एक शातिर चोर को माढ़ोताल पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने माढ़ोताल थाना क्षेत्र में छह, जबकि संजीवनी नगर और गोहलपुर थाना क्षेत्र में एक-एक चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। पुलिस के अनुसार आरोपी पूर्व में 30 से अधिक चोरी की घटनाओं में संलिप्त रहा है और जेल भी जा चुका है। जेल से छूटने के बाद उसने फिर से चोरी करना शुरू कर दिया था।

Thefts in Jabalpur : जुए में हारा चोरी के पैसे

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि आठों घरों से चोरी के पैसे वह जुए में हार गया, जबकि कुछ राशि से मोबाइल फोन और कपड़े खरीदे। पुलिस ने उसके कब्जे से सोने-चांदी के जेवर, दो स्मार्ट एलईडी टीवी, एक मोपेड समेत करीब नौ लाख रुपये का माल बरामद किया है। इसके अलावा चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कटर, पेचकस, पाना, सब्बल और हथौड़ी भी जब्त की गई है।

Thefts in Jabalpur : इन वारदातों को दिया अंजाम

  • आरोपी ने 12 अगस्त को माढ़ोताल के मां कृपा परिसर कठौंदा निवासी सुरेश कुमार चौरसिया के घर,
  • 6 अक्टूबर की रात माढ़ोताल निवासी आनंद गिरी गोस्वामी के घर,
  • 10 अक्टूबर की रात संस्कार सिटी निवासी प्रियंका शुक्ला के घर,
  • 12 अक्टूबर की रात रिमझा निवासी श्रद्धा महोबिया के घर,
  • 16 सितंबर की रात विद्यासागर कॉलोनी निवासी फुल्लूलाल राय के घर,
  • 16 अक्टूबर की रात सुरेश महोबिया के घर,
  • 16 नवंबर की रात गोहलपुर के अमखेरा निवासी आशीष राय के घर
  • 19 नवंबर की रात संजीवनी नगर निवासी सूर्यकांत केसकर के घर चोरी करना स्वीकार किया है।

Thefts in Jabalpur : ऐसे हुई पहचान, फिर गिरफ्तारी

थाना प्रभारी वीरेन्द्र पवार ने बताया कि माढ़ोताल क्षेत्र की छह वारदातों में मिले फिंगर प्रिंट की नेफिस (नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम) से जांच कराई गई, जिसमें आरोपी की पहचान कटंगी के ग्राम बघोड़ी निवासी अजय काछी उर्फ अज्जू उर्फ गणेश के रूप में हुई। तलाश के दौरान उसके खमरिया क्षेत्र के उमरिया के पास खड़े होने की सूचना मिली, जिस पर टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। वाहन की डिक्की से जेवरात और औजार बरामद किए गए, जबकि चोरी की गई एलईडी टीवी उसकी निशानदेही पर घर से जब्त की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ चोरी के अलावा हत्या, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट और जुआ से जुड़े कई प्रकरण दर्ज हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Dec 2025 06:30 pm

Published on:

23 Dec 2025 06:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जबलपुर में चोरी की आठ वारदातों का खुलासा, नौ लाख के गहने और सामान जप्त- देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिनदहाड़े ऑटो चालक का गला काटने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने निकला जुलुस - देखें वीडियो

जबलपुर

दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा डिमांड, महाराष्ट्र और उप्र समेत गुजरात भी जा रही दर्जनों गाडिय़ां

Green peas
जबलपुर

1985 से 2004 तक की ‘जमीनों का रिकॉर्ड’ होगा डिजिटल

land records
जबलपुर

अन्न की कीमत बता रहे समाजसेवी, जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे समारोहों में बचा खाना

जबलपुर

जेल में बंदियों ने यूट्यूब देखकर बना ली पेवर ब्लॉक बनाने वाली मशीन, परिसर में लगा लिए 50 हजार ब्लॉक- देखें वीडियो

YouTube and innovation
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.