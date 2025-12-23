जबलपुर में चोरी की आठ वारदातों का खुलासा, नौ लाख के गहने और सामान जप्त- देखें वीडियो

Thefts in Jabalpur
Thefts in Jabalpur : जुआ खेलने की लत और शौक पूरे करने के लिए चोरी करने वाले एक शातिर चोर को माढ़ोताल पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने माढ़ोताल थाना क्षेत्र में छह, जबकि संजीवनी नगर और गोहलपुर थाना क्षेत्र में एक-एक चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। पुलिस के अनुसार आरोपी पूर्व में 30 से अधिक चोरी की घटनाओं में संलिप्त रहा है और जेल भी जा चुका है। जेल से छूटने के बाद उसने फिर से चोरी करना शुरू कर दिया था।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि आठों घरों से चोरी के पैसे वह जुए में हार गया, जबकि कुछ राशि से मोबाइल फोन और कपड़े खरीदे। पुलिस ने उसके कब्जे से सोने-चांदी के जेवर, दो स्मार्ट एलईडी टीवी, एक मोपेड समेत करीब नौ लाख रुपये का माल बरामद किया है। इसके अलावा चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कटर, पेचकस, पाना, सब्बल और हथौड़ी भी जब्त की गई है।
थाना प्रभारी वीरेन्द्र पवार ने बताया कि माढ़ोताल क्षेत्र की छह वारदातों में मिले फिंगर प्रिंट की नेफिस (नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम) से जांच कराई गई, जिसमें आरोपी की पहचान कटंगी के ग्राम बघोड़ी निवासी अजय काछी उर्फ अज्जू उर्फ गणेश के रूप में हुई। तलाश के दौरान उसके खमरिया क्षेत्र के उमरिया के पास खड़े होने की सूचना मिली, जिस पर टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। वाहन की डिक्की से जेवरात और औजार बरामद किए गए, जबकि चोरी की गई एलईडी टीवी उसकी निशानदेही पर घर से जब्त की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ चोरी के अलावा हत्या, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट और जुआ से जुड़े कई प्रकरण दर्ज हैं।
बड़ी खबरेंView All
जबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग