जबलपुर में चोरी की आठ वारदातों का खुलासा, नौ लाख के गहने और सामान जप्त- देखें वीडियो

थाना प्रभारी वीरेन्द्र पवार ने बताया कि माढ़ोताल क्षेत्र की छह वारदातों में मिले फिंगर प्रिंट की नेफिस (नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम) से जांच कराई गई, जिसमें आरोपी की पहचान कटंगी के ग्राम बघोड़ी निवासी अजय काछी उर्फ अज्जू उर्फ गणेश के रूप में हुई। तलाश के दौरान उसके खमरिया क्षेत्र के उमरिया के पास खड़े होने की सूचना मिली, जिस पर टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। वाहन की डिक्की से जेवरात और औजार बरामद किए गए, जबकि चोरी की गई एलईडी टीवी उसकी निशानदेही पर घर से जब्त की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ चोरी के अलावा हत्या, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट और जुआ से जुड़े कई प्रकरण दर्ज हैं।