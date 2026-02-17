MP के इस शहर को बजट में मिलेगी ‘फ्लाईओवर’ की सौगात, जाम की होगी छुट्टी

MP News: मध्य प्रदेश के जबलपुर के ब्यौहारबाग, घमापुर से लेकर भानतलैया क्षेत्र के लोगों के बीच इन दिनों चर्चा तेज है कि अब उनके इलाके में भी फ्लाईओवर का निर्माण (Flyover Construction) होगा और रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। गढ़ा क्षेत्र के नागरिक भी उम्मीद लगाए बैठे है कि त्रिपुरी और मेडिकल क्षेत्र में लगने वाले लंबे जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर की सौगात मिल सकती है।