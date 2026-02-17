नपा अध्यक्ष के पति के बर्थडे पार्टी में टीआई के सामने लहराई गई तलवार, वीडियो वायरल

MP News: कटनी के विजयराघवगढ़ में आयोजित एक जन्मदिन समारोह अब चर्चा का विषय बन गया है। नगर परिषद अध्यक्ष राजेश्वरी दुबे के पति एवं शासकीय शिक्षक हरीश दुबे का जन्मदिन बस स्टैंड के समीप मनाया जा रहा था, लेकिन कार्यक्रम के दौरान जिस तरह खुलेआम तलवार निकाली गई, उसने इसे सामान्य पारिवारिक आयोजन से अधिक शक्ति प्रदर्शन का रूप दे दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, केक काटने के दौरान एक युवक तलवार लहराने लगा। सार्वजनिक स्थल पर इस तरह का दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोग असहज हो गए।