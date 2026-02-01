एमपी में सगाई के बाद मंगेतर को मार डाला, मोबाइल में दूसरी लड़की के साथ देखी थी फोटो

एडिशनल एसपी डॉ. संतोष डेहरिया ने बताया कि बुधवार को रीठी के खहरिया गांव में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया था। मृतक की पहचान सुनील आदिवासी (20) निवासी पड़वार विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र के रूप में हुई थी। सुनील मंगलवार रात अपनी होने वाली ससुराल खहरिया गांव गया था। बुधवार सुबह उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। जांच में सामने आया कि सुनील के मोबाइल फोन में किसी अन्य युवती के साथ उसकी तस्वीर मौजूद थी। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जो देर रात गंभीर रूप ले गया। इसी विवाद के चलते किशोरी ने कथित तौर पर सुनील पर हमला कर दिया, गले में तार लपेटकर उसने जमकर खींच दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। रातभर युवक तड़पता रहा। समय पर इलाज न मिलने के कारण दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यही कारण सामने आया है।