ओवरलोड डंपर ने बाइक सवार 2 आदिवासियों को रौंदा, गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर के साथ पुलिस टीम को भी पीटा

इधर, सूचना पर उच्च अधिकारी समेत भारी पुलिस बल के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। लोगों को समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। कटनी अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि बंधी स्टेशन के नजदीक रेलवे फाटक के पास हाइवा क्रमांक PB10 HN 2438 ने रेलवे फाटक की ओर से आ रही बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया। इसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान धरवारा गांव निवासी राजेंद्र कोल, 30 साल और राजा भैया कोल 30 वर्ष के रूप में हुई। शव का पंचनामा कर उनको पीएम के लिए भेजा गया।