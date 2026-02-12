दावों और वादों की स्क्रिप्ट नहीं कटनी का होना चाहिए चहुमुखी विकास, ये काम होना जरुरी

शहर को रिंगरोड पीर बाबा बाईपास से शहडोल बाईपास को जोडऩे वाली सडक़, सरकारी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, माइनिंग कॉलेज, हवाई पट्टी, अंतरराज्यीय बस स्टैंड, बड़े खेल मैदान, बेहतर चिकित्सा, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र जैसी बुनियादी जरूरतें हैं। लेकिन लगातार घोषणाओं के बावजूद ये योजनाएं फाइलों और भाषणों से बाहर नहीं आ पा रहीं। नतीजतन चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, कृषि और रोजगार हर क्षेत्र में जिला पिछड़ता चला गया है। शहर और उपनगरीय क्षेत्रों में पढ़ा-लिखा युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। उद्योग इकाइयों की कमी, एमएसएमई सेक्टर को अपेक्षित प्रोत्साहन न मिलना और स्वरोजगार योजनाओं का कमजोर क्रियान्वयन युवाओं को पलायन के लिए मजबूर कर रहा है। यदि शहर में छोटे-बड़े उद्योग, लॉजिस्टिक हब, फूड प्रोसेसिंग और स्टोन आधारित इकाइयां स्थापित हों, तो हजारों युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम मिल सकता है।