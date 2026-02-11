बोर्ड परीक्षा: 81 केंद्रों में कक्षा 12वीं के 9716 विद्यार्थियों ने हल किया अंग्रेजी का पर्चा, खिले विद्यार्थियों के चेहरे

बहोरीबंद क्षेत्र के बचैया हॉयर सेकंडरी स्कूल में बवाल की स्थिति बनी। यहां पर 29 बच्चे दर्ज हैं। 5 विद्यार्थी ऐसे थे, जिन्होंने वोकेशनल कोर्स लिया था, जिसमें से उन्होंने अंग्रेजी विषय छोडकऱ हिंदी को चुना था, परीक्षा फॉर्म भी नहीं भरा, लेकिन किसी के कहने पर वे इस बात पर अड़ गए कि हमें भी अंग्रेजी की परीक्षा दिलवाई जाए। अभिभावकों ने भी आपत्ति दर्ज कराई। बवाल मचता देख अधिकारियों ने मार्चा संभाला। जिला शिक्षा अधिकारी राजेश अग्रहरि ने बताया कि जांच के लिए एडीपीसी धनश्री जैन व व्यवसायिक समन्वयक राकेश बारी को भेजकर जांच कराई गई है। यदि ये बच्चे चाहेंगे तो दोबारा भी परीक्षा दे सकेंगे। वहीं दो छात्राओं का एक जैसा नाम होने के कारण एक का हिंदी विषय तो एक का अंग्रेजी विषय एडिशनल लेने में छूट गया है, जिससे उनको परेशानी होगी।