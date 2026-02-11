‘अग्निवीर’ में भर्ती होने 18 हजार अभ्यर्थी देंगे चयन की ‘अग्निपरीक्षा’

कटनी. भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सेना भर्ती कार्यालय मुख्यालय के तत्वावधान में 13 फरवरी से झिंझरी पुलिस लाइन ग्राउंड, कटनी में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस भर्ती रैली को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कलेक्टर आशीष तिवारी व एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं।

डायरेक्टर सेना भर्ती कार्यालय जबलपुर के कर्नल रितिक खंजोड़े के अनुसार इस भर्ती रैली के माध्यम से अग्निवीर जनरल ड्यूटी, तकनीकी, क्लर्क एवं ट्रेड्समैन पदों के लिए चयन किया जाएगा। रैली में कटनी सहित 15 जिलों के युवा भाग लेंगे। प्रतिदिन अलग-अलग जिलों से लगभग 700 से 800 अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। बता दें कि इस रैली में वहीं युवा पहुंच रहे हैं जिन्होंने मार्च 25 में परीक्षा पाए किए हैं, ऐसे युवक-युवतियों की संख्या 18 हजार से अधिक है। रैली के दौरान महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण (फिजिकल टेस्ट) किया जाएगा।