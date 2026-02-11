11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

‘अग्निवीर’ में भर्ती होने 18 हजार अभ्यर्थी देंगे चयन की ‘अग्निपरीक्षा’

अग्निवीर भर्ती रैली 13 फरवरी से झिंझरी पुलिस लाइन ग्राउंड में, 15 जिलों के युवक-युवती लेंगे भाग, एसपी व सेना भर्ती कार्यालय के अधिकारियों ने लिया जायजा

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Feb 11, 2026

Army Agniveer Recruitment Rally in Katni

Army Agniveer Recruitment Rally in Katni

कटनी. भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सेना भर्ती कार्यालय मुख्यालय के तत्वावधान में 13 फरवरी से झिंझरी पुलिस लाइन ग्राउंड, कटनी में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस भर्ती रैली को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कलेक्टर आशीष तिवारी व एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं।
डायरेक्टर सेना भर्ती कार्यालय जबलपुर के कर्नल रितिक खंजोड़े के अनुसार इस भर्ती रैली के माध्यम से अग्निवीर जनरल ड्यूटी, तकनीकी, क्लर्क एवं ट्रेड्समैन पदों के लिए चयन किया जाएगा। रैली में कटनी सहित 15 जिलों के युवा भाग लेंगे। प्रतिदिन अलग-अलग जिलों से लगभग 700 से 800 अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। बता दें कि इस रैली में वहीं युवा पहुंच रहे हैं जिन्होंने मार्च 25 में परीक्षा पाए किए हैं, ऐसे युवक-युवतियों की संख्या 18 हजार से अधिक है। रैली के दौरान महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण (फिजिकल टेस्ट) किया जाएगा।

दो चरणों में चयन

भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, सभी आवश्यक दस्तावेज तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ लाना अनिवार्य होगा। कलेक्टर के निर्देश पर 13 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रवेश पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए तीन स्तरों पर शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पहले चरण में युवकों की व दूसरे चरण में युवतियों के चयन की प्रक्रिया होगी।

बिचौलिये के झांसे में न आएं


अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए यातायात प्रबंधन, पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम को चलित शौचालय, पेयजल टैंकर एवं पर्याप्त सफाई कर्मी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इधर, पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने पुलिस लाइन पहुंचकर अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रशासन का दावा है कि भर्ती रैली को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया जाएगा। पुलिस ने किसी बिचौलिये के झांसे में भी न आने की सलाह दी है।

ये भी पढ़ें

बोर्ड इम्तिहान: कक्षा 12वीं 12187 परीक्षार्थी हल कर रहे अंग्रेजी का पेपर, कई केंद्रों में तीसरी आंख की पहरेदारी
कटनी
Class 12 board exams have begun

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय सेना

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 09:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / ‘अग्निवीर’ में भर्ती होने 18 हजार अभ्यर्थी देंगे चयन की ‘अग्निपरीक्षा’

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: राजस्थान विधानसभा में डिप्टी सीएम और वित्तमंत्री दीया कुमारी बजट 2026 कर रही हैं पेश

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

50 साल की खोज खत्म, 121 करोड़ की खदान में शुरू होगा सोने का खनन, कटनी बनेगी मध्यप्रदेश की ‘स्वर्ण नगरी’

gold mine in mp
कटनी

बोर्ड परीक्षा: 81 केंद्रों में कक्षा 12वीं के 9716 विद्यार्थियों ने हल किया अंग्रेजी का पर्चा, खिले विद्यार्थियों के चेहरे

Board exams have started
कटनी

डिग्री हाथ में, नौकरी नहीं: इंजीनियरिंग माइंड से बना मछली पालन का सफल मॉडल

Mechanical engineer doing fisheries
कटनी

जिला अस्पताल में इलाज ठप: ओपीडी से डॉक्टर नदारद, कतार में लगकर मजबूर मरीज घंटों करते रहे इंतजार

Serious negligence in District Hospital Katni
कटनी

बोर्ड इम्तिहान: कक्षा 12वीं 12187 परीक्षार्थी हल कर रहे अंग्रेजी का पेपर, कई केंद्रों में तीसरी आंख की पहरेदारी

Class 12 board exams have begun
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.