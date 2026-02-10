10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

डिग्री हाथ में, नौकरी नहीं: इंजीनियरिंग माइंड से बना मछली पालन का सफल मॉडल

मैकेनिकल इंजीनियर सुधीर चंद्राकर ने तकनीक से जोड़ा मत्स्य पालन, सालाना लाखों की कमाई

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Feb 10, 2026

Mechanical engineer doing fisheries

Mechanical engineer doing fisheries

कटनी. इंजीनियरिंग की डिग्री को आमतौर पर शहरी नौकरी से जोडकऱ देखा जाता है, लेकिन कटनी विकासखंड के ग्राम खिरहनी (झलवारा) निवासी मैकेनिकल इंजीनियर सुधीर चंद्राकर ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अपनी तकनीकी समझ, गणनात्मक सोच और प्रबंधन कौशल का उपयोग कर मछली पालन को एक सटीक और लाभकारी इंजीनियरिंग मॉडल में बदल दिया।
37 वर्षीय सुधीर चंद्राकर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई के बाद यह समझ लिया था कि केवल नौकरी ही इंजीनियर की मंजिल नहीं होती। उत्पादन, लागत, आउटपुट और रिस्क एनालिसिस जैसी इंजीनियरिंग अवधारणाओं को उन्होंने कृषि आधारित व्यवसाय में लागू करने का फैसला किया। इसी सोच के साथ उन्होंने मत्स्योद्योग विभाग से संपर्क किया और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जानकारी प्राप्त की। वर्ष 2023-24 में सुधीर ने अपनी 0.10 हेक्टेयर भूमि पर बायोफ्लॉक तकनीक से तालाब का निर्माण किया। यह पूरी यूनिट उन्होंने इंजीनियरिंग अप्रोच से डिजाइन की। ऑक्सीजन लेवल, फीड कन्वर्जन रेशियो, पानी की गुणवत्ता और लागत-लाभ का निरंतर विश्लेषण किया। परिणामस्वरूप पहली ही यूनिट से करीब 2500 किलोग्राम पंगेशियस मछली उत्पादन हुआ, जिससे 2.50 लाख रुपए की आय और 1.50 लाख रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ।

स्केलिंग भी इंजीनियरिंग की तरह

सफलता के बाद सुधीर ने बिना जोखिम बढ़ाए, चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2024-25 में दूसरी यूनिट शुरू की। वर्तमान में उनकी दो बायोफ्लॉक यूनिट सालाना लगभग 10 मीट्रिक टन मछली उत्पादन कर रही हैं। इससे उन्हें करीब 8.40 लाख रुपए की शुद्ध वार्षिक आय हो रही है। सुधीर बताते हैं कि यह विस्तार पूरी तरह डेटा, अनुभव और इंजीनियरिंग गणना पर आधारित है।

इंजीनियर बना जॉब क्रिएटर

सुधीर चंद्राकर आज सिर्फ एक मत्स्य पालक नहीं, बल्कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन करने वाले इंजीनियर बन चुके हैं। वे स्थानीय मछुआरों को तालाब से ही मछली विक्रय का अवसर देते हैं और श्रमिकों को नियमित काम उपलब्ध करा रहे हैं। सुधीर की कहानी बताती है कि इंजीनियरिंग डिग्री केवल मशीनों तक सीमित नहीं है। सही सोच और तकनीकी दृष्टि से इंजीनियर खेत, तालाब और गांव को भी मुनाफे का मॉडल बना सकता है।

ये भी पढ़ें

उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूल में दाखिला पाने 1498 बच्चों ने दिया इम्तिहान
कटनी
Excellent and Model School Entrance Examination conducted

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 10:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / डिग्री हाथ में, नौकरी नहीं: इंजीनियरिंग माइंड से बना मछली पालन का सफल मॉडल

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिला अस्पताल में इलाज ठप: ओपीडी से डॉक्टर नदारद, कतार में लगकर मजबूर मरीज घंटों करते रहे इंतजार

Serious negligence in District Hospital Katni
कटनी

बोर्ड इम्तिहान: कक्षा 12वीं 12187 परीक्षार्थी हल कर रहे अंग्रेजी का पेपर, कई केंद्रों में तीसरी आंख की पहरेदारी

Class 12 board exams have begun
कटनी

लाड़ली बहना योजना के नाम पर कलेक्ट्रेट में फर्जी फार्मों की भरमार, महिलाओं से हो रही अवैध वसूली

Rumors about filling up forms for Ladli Behna Yojana
कटनी

बोर्ड व प्रतियोगी परीक्षाओं पर भारी पड़ रहा कानफोड़ू डीजे, नियमों की उड़ रहीं धज्जियां

Violation of rules by playing DJ
कटनी

सड़कों में गड्ढों से हिल रहे अस्थि-पंजर, नालियां न होने से बढ़ा संक्रमण का खतरा, बिजली भी गंभीर समस्या

Serious problems in Indira Gandhi Ward
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.