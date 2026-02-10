लाड़ली बहना योजना के नाम पर कलेक्ट्रेट में फर्जी फार्मों की भरमार, महिलाओं से हो रही अवैध वसूली

कटनी. प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना इन दिनों कलेक्ट्रेट में अफवाहों के कारण बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है। योजना का लाभ दिलाने के नाम पर फैली गलत जानकारी ने हजारों महिलाओं को भ्रमित कर दिया है। हालात यह हैं कि पिछले करीब 30 दिनों में कलेक्ट्रेट में 10 हजार से अधिक कथित आवेदन फार्म जमा हो चुके हैं, जबकि शासन की ओर से साफ निर्देश हैं कि फिलहाल लाड़ली बहना योजना के कोई नए फार्म न तो भरे जा रहे हैं और न ही जमा लिए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रतिदिन 100 से अधिक महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंच रही हैं। इनमें अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी अंचल और दूर-दराज के गांवों से आने वाली महिलाएं हैं। वे हाथों में फार्म लेकर लाइन में खड़ी रहती हैं, लेकिन जब अधिकारियों द्वारा बताया जाता है कि यह फार्म फर्जी हैं, तो महिलाएं हताश और परेशान होकर लौटने को मजबूर हो जाती हैं। लगातार बढ़ रही भीड़ से कलेक्ट्रेट में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी भी परेशान हैं। यह अफवाह प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। एक ओर महिलाओं की भीड़ संभालना मुश्किल हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अवैध वसूली और फर्जी फार्म बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस संबंध में सख्त कदम उठाए जाएंगे और आमजन को सही जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।