जनगणना 2027: नगरीय निकायों से सीमाओं की जानकारी तलब, शुरू हुई स्लब बस्तियों में मकानों की गणना

कटनी. केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2027 में कराई जाने वाली जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी होते ही कटनी जिले में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिले की सभी 9 तहसीलों में चार्ज अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है, वहीं गणना कार्य के लिए सुपरवाइजर भी बनाए जा रहे हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार नगर निगम में आयुक्त, नगर परिषदों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा तहसीलों में तहसीलदारों को चार्ज अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जनगणना 2027 के तहत जिला प्रशासन ने सबसे पहले सभी नगरीय निकायों से उनकी वर्तमान सीमाओं की विस्तृत जानकारी मांगी है। इसका उद्देश्य यह जानना है कि पिछले वर्षों में किसी नगरीय निकाय की सीमा में विस्तार हुआ है या नहीं। यह जानकारी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन में अहम भूमिका निभाएगी, जिससे संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का बेहतर व संतुलित निर्धारण संभव हो सकेगा। इसके तहत स्लम एरिया में बने मकानों की गणना भी शुरू कराई गई है।