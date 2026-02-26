तीनों रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाला फ्लाइओवर अधर में, 400 करोड़ की योजना पर टिकी उम्मीद

कटनी. शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और वर्षों से चली आ रही जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए तीनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाला फ्लाइओवर फिलहाल अधर में लटका हुआ है। सेतु निगम द्वारा गायत्री नगर एवं मंगलनगर पुलिया क्षेत्र में फ्लाइओवर निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे कटनी जंक्शन, कटनी साउथ और मुड़वारा स्टेशन आपस में सीधे जुड़ सकें।

सेतु निगम द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए तीन अलग-अलग प्रस्ताव दो माह पहले तैयार किए गए हैं। योजना के तहत तीनों स्टेशनों को जोड़ने के लिए अलग-अलग फ्लाइओवर बनाने का प्लान है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 400 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस संबंध में कार्यपालन यंत्री द्वारा जेडी (ज्योमेट्रिक डिजाइन) बनाकर निगम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। जेडी को मंजूरी मिलने के बाद डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी।