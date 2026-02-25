रीठी रोड पर भीषण सड़क हादसा, मार्शल-पिकअप की आमने-सामने की भिड़ंत, कई घायल

रीठी रोड पर भीषण सड़क हादसा (Photo Source- Patrika Input)
Horrific Accident :मध्य प्रदेश के कटनी जिले के अंतर्गत आने वाले कटनी-रीठी सड़क मार्ग पर बुधवार दोपहर करीब 12 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। रीठी से कटनी की ओर आ रही एक मार्शल गाड़ी की विपरीत दिशा से आ रहे पिकअप वाहन से सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मार्शल वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मार्शल गाड़ी क्रमांक एमपी 21 जेडएच 3719 में सवार यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे में दोनों ही वाहनों के चालकों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर एकत्र हो गए।
स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय कटनी के लिए रवाना किया गया।
हादसे के कारण कटनी-रीठी मार्ग पर काफी देर तक यातायात बाधित रहा और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारु कराने के साथ ही दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग