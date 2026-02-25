रीठी रोड पर भीषण सड़क हादसा, मार्शल-पिकअप की आमने-सामने की भिड़ंत, कई घायल

Horrific Accident :मध्य प्रदेश के कटनी जिले के अंतर्गत आने वाले कटनी-रीठी सड़क मार्ग पर बुधवार दोपहर करीब 12 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। रीठी से कटनी की ओर आ रही एक मार्शल गाड़ी की विपरीत दिशा से आ रहे पिकअप वाहन से सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मार्शल वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।