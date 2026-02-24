48 ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को नोटिस, महकमे में हड़कंप, लीज पर जमीन लेकर 14 साल नहीं कर रहे कारोबार

जानकारी के अनुसार नगर निगम द्वारा जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि नगरपालिक निगम कटनी द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 5 दिनांक 11 फरवरी 2011 एवं प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 28 जून 2011 के पारित प्रस्ताव एवं निर्णय अनुसार संदर्भित पटट्टा अनुबंध नगरपालिक निगम एवं आपके मध्य अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अधीन निष्पादित किया गया हैं। नगरपालिक निगम द्वारा ग्राम पुरैनी न.ब. 143 पुराना पहन 40 नवीन खसरा न. 146 में से 20 हेक्टेयर में ट्रांसपोर्ट योजना विकसित की जाकर आपको भूखण्ड कमांक 84 माप 12 मीटर बाइ 15 मीटर कुल 180 वर्गमीटर अनुबंध पंजीयन 20 जून 2018 आवंटन दिनांक 28 फरवरी 2012 से उपरोक्त भूखंड 30 वर्ष की लीज पर निर्धारित शर्तों पर आवंटित की गई है। पटट्टा अनुबंध कंडिका कमांक 8 के अनुसार आपको आवंटित भूखंड पर अधिपत्य/आवंटन के एक वर्ष के भीतर निर्माण पूरा करना अनिवार्य था, जिस आशय का आपके द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। कंडिका 15 के अनुसार आवंटित भूखंड में नगर निगम द्वारा स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन अनुसार स्वयं के व्यय पर एक वर्ष की अवधि में निर्माण न करने की दशा में आवंटन निरस्त किए जाने का प्रावधान है। कंडिका 17 के अनुसार आपके द्वारा पटट्टा अनुबंध में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर अनुमति निरस्त करते हुए भूखंड का कब्जा मुआवजा दिए बिना नगर पालिक निगम कटनी को वापस प्राप्त किये जाने का प्रावधान है। यदि आपके द्वारा निर्माण कार्य किया गया है तो उसका प्रमाण प्रस्तुत करें अन्यथा इस कारण बताओं सूचना पत्र से 15 दिन के अंदर जबाब प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध लीज निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए? यदि 15 दिवस के भीतर आपके द्वारा कोई जबाब पेश नहीं किया जाता तो ऐसा माना जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है एवं अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।