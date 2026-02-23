कम खर्च में मिलेगा गांव की संस्कृति, प्रकृति और परंपरा का अनुभव, गजब है पहल

कटनी. जिले में पहली बार ग्रामीण परिवेश आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिले में 9 होमस्टे बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 10 अन्य निर्माणाधीन हैं। इस पहल के माध्यम से अब पर्यटक कम खर्च में गांवों की नैसर्गिक सुंदरता, पारंपरिक जीवनशैली और सांस्कृतिक विरासत का आत्मीय अनुभव कर सकेंगे। जिले का बड़ा भू-भाग बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बाणसागर बांध के बैक वाटर के रमणीय दृश्य, विशाल जलराशि और आसपास स्थित प्राचीन मंदिरों का भ्रमण अब पर्यटक होमस्टे में ठहरकर सहज रूप से कर सकेंगे। विकासखंड विजयराघवगढ़ और बड़वारा के ग्राम खितौली, कोनिया और जमुनिया में ये होमस्टे स्थापित किए गए हैं। होमस्टे योजना के माध्यम से जिले के ग्रामीण जीवन की सादगी, पारंपरिक खान-पान, लोक कला और समृद्ध संस्कृति की व्यापक पहचान बनेगी। इससे न केवल पर्यटन को गति मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर टैक्सी सेवा, हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और अन्य गतिविधियों के जरिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।