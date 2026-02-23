23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

कम खर्च में मिलेगा गांव की संस्कृति, प्रकृति और परंपरा का अनुभव, गजब है पहल

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने जिले में 9 होमस्टे तैयार, 10 और निर्माणाधीन

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Feb 23, 2026

Construction of Traditional Cottages to Boost Tourism

Construction of Traditional Cottages to Boost Tourism

कटनी. जिले में पहली बार ग्रामीण परिवेश आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिले में 9 होमस्टे बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 10 अन्य निर्माणाधीन हैं। इस पहल के माध्यम से अब पर्यटक कम खर्च में गांवों की नैसर्गिक सुंदरता, पारंपरिक जीवनशैली और सांस्कृतिक विरासत का आत्मीय अनुभव कर सकेंगे। जिले का बड़ा भू-भाग बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बाणसागर बांध के बैक वाटर के रमणीय दृश्य, विशाल जलराशि और आसपास स्थित प्राचीन मंदिरों का भ्रमण अब पर्यटक होमस्टे में ठहरकर सहज रूप से कर सकेंगे। विकासखंड विजयराघवगढ़ और बड़वारा के ग्राम खितौली, कोनिया और जमुनिया में ये होमस्टे स्थापित किए गए हैं। होमस्टे योजना के माध्यम से जिले के ग्रामीण जीवन की सादगी, पारंपरिक खान-पान, लोक कला और समृद्ध संस्कृति की व्यापक पहचान बनेगी। इससे न केवल पर्यटन को गति मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर टैक्सी सेवा, हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और अन्य गतिविधियों के जरिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

पांच से छह लाख आती है लागत

जानकारी के अनुसार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से मानव जीवन विकास समिति द्वारा कुल 19 होमस्टे विकसित किए जा रहे हैं। समिति के सचिव एवं पर्यावरणविद निर्भय सिंह के अनुसार एक होमस्टे के निर्माण में लगभग 5 से 6 लाख रुपए की लागत आती है। योजना के तहत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से 2 लाख रुपए तथा ट्रायबल टूरिज्म परियोजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है, जबकि शेष राशि हितग्राही स्वयं वहन करता है।

इन गांवों में होम स्टे

होमस्टे निर्माण के लिए विकासखंड विजयराघवगढ़ और बड़वारा के ग्राम खितौली, कोनिया और जमुनिया में ये होमस्टे स्थापित किए गए हैं। ये गांव प्रमुख पर्यटन स्थलों के निकट स्थित हैं, ताकि पर्यटकों को आवागमन में सुविधा मिल सके। यहां ठहरने वाले ग्रामीण, शहरी और विदेशी पर्यटक देशी भोजन, ग्रामीण संस्कृति और प्राकृतिक वातावरण का वास्तविक आनंद ले सकेंगे।

इनका कहना

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य होमस्टे स्थापित किए जा रहे हैं। यह पहल न केवल पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए आत्मनिर्भर गांव की अवधारणा को भी साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

आशीष तिवारी, कलेक्टर

ये भी पढ़ें

ढीमरखेड़ा क्षेत्र में बाघों की लगातार मौजूदगी से दहशत, मुनादी जारी, इस स्थान में रोज दिख रहे बाघ
कटनी
tiger

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 11:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / कम खर्च में मिलेगा गांव की संस्कृति, प्रकृति और परंपरा का अनुभव, गजब है पहल

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रीठी वन क्षेत्र में पहली बार दिखा राजगिद्ध, जिलेभर में 282 गिद्ध व 135 घोंसले

Giddh
कटनी

टी-20 मैचों की आड़ में शहर में धड़ल्ले से चल रहा ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा, हर गेंद पर लग रहे करोड़ों के दाव

Online Satta: ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा, 37 लाख से अधिक कैश जब्त, 6 सट्टेबाज पकड़े गए
कटनी

एमपी के इस क्षेत्र में पहली बार दिखा राजगिद्ध और बढ़ी गिद्धों की संख्या

katni News
कटनी

आज से उत्कृष्ट विद्यालय में बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू, गलती पर लगेगी बड़ी पेनाल्टी

exam board
कटनी

खनन कर कमाये करोड़ों रुपए, 12 खदान मालिक ने ‘डेटरेंट’ जमा करने से फेरा मुंह, अब होगी बड़ी कार्यवाही

marbal khadan
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.