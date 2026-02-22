आज से उत्कृष्ट विद्यालय में बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू, गलती पर लगेगी बड़ी पेनाल्टी

कटनी. माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशानुसार बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन रविवार से उत्कृष्ट विद्यालय माधवनगर में प्रारंभ होगा। प्रथम चरण का मूल्यांकन 22 फरवरी से शुरू किया जा रहा है। इसके पूर्व शनिवार को मूल्यांकन कार्य में शामिल 80 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सत्र में मास्टर ट्रेनर एवं मूल्यांकन केंद्र प्रभारी प्राचार्य एम किडो, सहायक केंद्र प्रभारी संध्या बेन, पहाड़ी स्कूल के प्राचार्य आलोक पाठक द्वारा बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन की बारीकियों से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में निष्पक्षता, शुद्धता और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया।

कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार मूल्यांकन केंद्र में कक्षा 12वीं अंग्रेजी विषय की 10 हजार 800, अर्थशास्त्र की 6 हजार 300 तथा भौतिक शास्त्र की 4 हजार 680 उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त हो चुकी हैं। सुबह की पाली में 58 शिक्षक नियमित रूप से कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे, जबकि अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर आगामी चरणों के लिए तैयार किया गया है।