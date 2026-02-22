टैक्स की टेंशन: लक्ष्य पूरा करने विभागों पर बढ़ा दबाव, अधिकारी-कर्मचारियों का राशि जमा कराने में छूट रहा पसीना

कटनी. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति में अब महज 38 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में कटनी में राजस्व लक्ष्य को लेकर प्रशासनिक महकमे पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। नगर निगम, आबकारी, खनिज, पंजीयक कार्यालय, मंडी समिति सहित अन्य विभाग अपने-अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए दिन-रात जुटे हुए हैं। हालांकि कई विभागों की वसूली अभी भी लक्ष्य से पीछे चल रही है, जिससे अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है।

राजस्व वसूली को तेज करने के लिए बकायादारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कुर्की, तालाबंदी और मौके पर वसूली जैसी सख्त कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई हैं। लंबे समय से टैक्स जमा नहीं करने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। दबाव बढऩे के बाद अधिकारी और कर्मचारी भी सक्रिय नजर आने लगे हैं और फील्ड में जाकर वसूली अभियान चला रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, आबकारी और खनिज विभाग को बड़े लक्ष्य पूरे करने हैं, जबकि नगर निगम को संपत्ति कर, जलकर और अन्य करों की वसूली में तेजी लानी पड़ रही है। मंडी समिति भी शुल्क वसूली को लेकर सक्रिय है। प्रशासन का प्रयास है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले अधिकतम राजस्व संग्रह कर शासन को लक्ष्य के अनुरूप रिपोर्ट भेजी जा सके।