खनन कर कमाये करोड़ों रुपए, 12 खदान मालिक ने ‘डेटरेंट’ जमा करने से फेरा मुंह, अब होगी बड़ी कार्यवाही

विभाग द्वारा शुक्रवार को संबंधित सभी खदान संचालकों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर बकाया डेड रेंट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि तय अवधि में राशि जमा नहीं की जाती है, तो संबंधित खदानों के संचालन पर रोक लगाते हुए उन्हें बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, लगातार दो साल तक डेड रेंट जमा न होना विभागीय निगरानी प्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। नियमों के अनुसार खनिज उत्खनन की अनुमति तभी प्रभावी मानी जाती है जब निर्धारित भाटक और अन्य कर समय पर शासन के खाते में जमा किए जाएं।

प्रशासनिक स्तर पर यह मामला गंभीर माना जा रहा है और खनिज विभाग ने संकेत दिए हैं कि बकायादारों के खिलाफ आगे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। खदानों की सीलिंग, बैंक खातों की जांच और वसूली की वैधानिक प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। विभाग ने साफ कर दिया है कि खनिज संपदा पर किसी भी प्रकार की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और राजस्व से जुड़े मामलों में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।