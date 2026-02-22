अंतिम प्रकाशन: एसआईआर के बाद जिले में 9.56 लाख से अधिक मतदाता, 22,828 को मिला मतदान का अधिकार

कटनी. भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद शनिवार को जिले की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। अंतिम सूची के अनुसार कटनी जिले में अब कुल 9 लाख 56 हजार 238 मतदाता सामने आए हैं। जबकि एसआइआर के पहले जिले में 9 लाख 33 हजार 410 मतदाता थे। इस दौरान 22 हजार 828 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि 3,377 मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों से विलोपित किए गए हैं।

जिले की अंतिम मतदाता सूची में 4 लाख 94 हजार 228 पुरुष, 4 लाख 61 हजार 994 महिलाएं और 16 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। विधानसभा क्षेत्रवार देखें तो बड़वारा में 2 लाख 49 हजार 597, विजयराघवगढ़ में 2 लाख 33 हजार 184, मुडवारा में 2 लाख 32 हजार 408 व बहोरीबंद में 2 लाख 41 हजार 49 मतदाता दर्ज हैं।