टी-20 मैचों की आड़ में शहर में धड़ल्ले से चल रहा ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा, हर गेंद पर लग रहे करोड़ों के दाव

कटनी. टी-20 क्रिकेट मैचों के दौरान शहर में तेजी से फैल रहे ऑनलाइन सट्टे के बड़े नेटवर्क का खुलासा पुलिस ने किया है। इस मामले में कपड़ा व्यापारी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 3.29 करोड़ रुपए के ऑनलाइन लेनदेन का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के अनुसार सट्टे का यह नेटवर्क छत्तीसगढ़ से संचालित हो रहा था, जिसके तार दुबई और कंबोडिया तक जुड़े हुए हैं।

जांच में सामने आया कि आरोपी योगेश बजाज ने अपने कर्मचारी अमित दाहिया के नाम पर फर्जी तरीके से बैंक खाते खुलवाए। दुकान के कैश लेनदेन का बहाना बनाकर उसने कर्मचारी के नाम से पासबुक, एटीएम और चेकबुक अपने पास रख ली और इन खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे में किया गया। टी-20 मैचों के दौरान इन खातों में सट्टे की रकम ट्रांसफर की जाती थी और फिर नकद निकालकर आगे नेटवर्क में खपाई जाती थी। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर निवासी मनीष और रोहित से 20 प्रतिशत कमीशन पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे की मास्टर आईडी ली थी। इसी आईडी के माध्यम से शहर और आसपास के इलाकों में सट्टेबाजों को जोड़ा गया।