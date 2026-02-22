22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

एमपी के इस क्षेत्र में पहली बार दिखा राजगिद्ध और बढ़ी गिद्धों की संख्या

katni News : रीठी वन क्षेत्र में पहली बार दिखा राजगिद्ध, संरक्षण प्रयासों की बड़ी सफलता। प्रदेश व्यापी गिद्ध गणना 2025-26 में शीतकालीन गणना पूरी, गिद्धों की संख्या बढ़ी।

less than 1 minute read
Google source verification

कटनी

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 22, 2026

katni News

रीठी वन क्षेत्र में पहली बार दिखा राजगिद्ध (Photo Source- Patrika)

Katni News : प्रदेश व्यापी गिद्ध गणना 2025-26 के अंतर्गत शीतकालीन गणना 20 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक सूर्योदय से सुबह 9 बजे तक की गई। इस दौरान रीठी वन क्षेत्र में पहली बार रेड हेडेड वल्चर (राजगिद्ध) की उपस्थिति दर्ज की गई, जिसे गिद्ध संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

मध्य प्रदेश में कुल 7 प्रजातियों के गिद्ध पाए जाते हैं, जिनमें 4 स्थानीय और 3 प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं। इस साल गिद्ध गणना को अधिक वैज्ञानिक व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पहली बार एक ऑनलाइन एप का उपयोग किया गया। लगभग 25 वन कर्मियों ने ऐप के माध्यम से गणना कर आंकड़ों का संकलन किया, जिससे रिपोर्ट तैयार करना अधिक सरल हुआ।

ये प्रजातियां पाई गईं

रीठी वन परिक्षेत्र के बिलहरी, कुम्हरवारा टैंक, कैना एवं इमलाज क्षेत्रों में तीन दिनों की गणना के दौरान क्रमशः 12, 24 और 21 गिद्ध देखे गए। गणना में चारों स्थानीय प्रजातियां-लॉन्ग बिल्ड वल्चर, व्हाइट रंप्ड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर एवं रेड हेडेड वल्चर पाई गईं।

गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी

वन परिक्षेत्र अधिकारी महेश पटेल ने बताया कि, इस बार गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ-साथ पहली बार राजगिद्ध का दिखना वन विभाग द्वारा किए जा रहे संरक्षण प्रयासों और जन-जागरूकता अभियानों का सकारात्मक परिणाम है। उल्लेखनीय है कि, देशभर में गिद्धों की संख्या में आई भारी गिरावट के बाद वन विभाग लगातार संरक्षण कार्य कर रहा है, जिसके उत्साहजनक परिणाम अब सामने आने लगे हैं।

ये भी पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्तखोरी की योजनाओं पर उठाए सवाल, एमपी समेत कई राज्यों की बढ़ी टेंशन
भोपाल
Supreme Court Question

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 01:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / एमपी के इस क्षेत्र में पहली बार दिखा राजगिद्ध और बढ़ी गिद्धों की संख्या

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आज से उत्कृष्ट विद्यालय में बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू, गलती पर लगेगी बड़ी पेनाल्टी

exam board
कटनी

खनन कर कमाये करोड़ों रुपए, 12 खदान मालिक ने ‘डेटरेंट’ जमा करने से फेरा मुंह, अब होगी बड़ी कार्यवाही

marbal khadan
कटनी

अंतिम प्रकाशन: एसआईआर के बाद जिले में 9.56 लाख से अधिक मतदाता, 22,828 को मिला मतदान का अधिकार

matdata list
कटनी

ढीमरखेड़ा क्षेत्र में बाघों की लगातार मौजूदगी से दहशत, मुनादी जारी, इस स्थान में रोज दिख रहे बाघ

tiger
कटनी

टैक्स की टेंशन: लक्ष्य पूरा करने विभागों पर बढ़ा दबाव, अधिकारी-कर्मचारियों का राशि जमा कराने में छूट रहा पसीना

tax
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.