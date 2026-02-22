एमपी के इस क्षेत्र में पहली बार दिखा राजगिद्ध और बढ़ी गिद्धों की संख्या

वन परिक्षेत्र अधिकारी महेश पटेल ने बताया कि, इस बार गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ-साथ पहली बार राजगिद्ध का दिखना वन विभाग द्वारा किए जा रहे संरक्षण प्रयासों और जन-जागरूकता अभियानों का सकारात्मक परिणाम है। उल्लेखनीय है कि, देशभर में गिद्धों की संख्या में आई भारी गिरावट के बाद वन विभाग लगातार संरक्षण कार्य कर रहा है, जिसके उत्साहजनक परिणाम अब सामने आने लगे हैं।