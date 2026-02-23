रीठी वन क्षेत्र में पहली बार दिखा राजगिद्ध, जिलेभर में 282 गिद्ध व 135 घोंसले

कटनी. प्रदेश व्यापी गिद्ध गणना 2025-26 के अंतर्गत शीतकालीन गणना पूरी होने के बाद कटनी वनमंडल से बेहद उत्साहजनक और उम्मीद जगाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। खास बात यह रही कि रीठी वन क्षेत्र में पहली बार रेड हेडेड वल्चर (राजगिद्ध) की उपस्थिति दर्ज की गई, जिसे गिद्ध संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यह उपलब्धि वन विभाग द्वारा बीते वर्षों से किए जा रहे संरक्षण प्रयासों और जन-जागरूकता अभियानों का सकारात्मक परिणाम है।

डीएफओ गर्वित गंगवार के अनुसार वन विभाग द्वारा 20 फरवरी से 22 फरवरी तक सूर्योदय से सुबह 9 बजे तक शीतकालीन गिद्ध गणना कराई गई। इस दौरान कटनी वनमंडल के विजयराघवगढ़ एवं रीठी वन परिक्षेत्र में कुल 282 गिद्ध पाए गए। इनमें 225 वयस्क और 57 अवयस्क गिद्ध शामिल हैं। इसके साथ ही कुल 135 घोंसले चिन्हित किए गए, जिनमें से 132 सक्रिय एवं 3 निष्क्रिय पाए गए। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि जिले के वन क्षेत्र गिद्धों के लिए सुरक्षित प्रजनन स्थल बनते जा रहे हैं। डीएफओ के अनुसार पहले दिन 20 फरवरी की गणना में 203 गिद्ध, 21 फरवरी की गणना में 230 गिद्ध व तीसरे दिन 22 फरवरी की गणना में 282 गिद्ध दर्ज किए गए हैं।