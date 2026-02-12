दसवीं-बारहवीं बोर्ड परीक्षा शुरू, सही रणनीति से तनाव होगा कम, परीक्षार्थियों को मिलेगा बड़ा लाभ

कटनी. कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जिलेभर में हजारों विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में मानसिक तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि तनाव से नहीं बल्कि सही तैयारी और रणनीति से सफलता मिलती है। परीक्षा के बीच आने वाले विषयों की तैयारी, समय का सही उपयोग और प्रश्नपत्र हल करने की कला पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

विशेषज्ञों के अनुसार विद्यार्थियों को परीक्षा के दिनों में पूरे सिलेबस को दोबारा पढऩे के बजाय महत्वपूर्ण टॉपिक्स, सूत्रों, परिभाषाओं और संभावित प्रश्नों पर फोकस करना चाहिए। परीक्षा के एक दिन पहले नए टॉपिक पढऩे से बचें और पहले से तैयार नोट्स का रिवीजन करें। प्रश्नपत्र हल करते समय पहले आसान प्रश्नों को हल करना चाहिए, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। समय प्रबंधन बेहद जरूरी है, इसलिए उत्तर लिखते समय अनावश्यक विस्तार से बचें और साफ-सुथरी लिखावट रखें।