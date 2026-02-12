मिले नए मम्मी-पापा: 45 गुमनाम जिंदगियों को मिली नई पहचान, दो सात समंदर पर बना नया आसरा

बालमीक पांडेय @ कटनी. नौ माह तक मां की कोख में पलने के बाद जब किसी बच्चे को दुनिया में आने पर लावारिश छोड़ दिया जाता है, तो उसकी नन्ही सी जिंदगी अनजाने अंधेरों में खो जाती है। कोई मंदिर की सीढिय़ों पर, कोई अस्पताल के बाहर तो कोई सफर के दौरान गुम हो जाता है। लेकिन कटनी जिले में ऐसी गुमनाम जिंदगियों को अब नई पहचान और नया परिवार मिल रहा है।

महिला एवं बाल विकास विभाग और केंद्रीय दत्तक अभिग्रहण अभिकरण (कारा) के माध्यम से अनाथ आश्रमों में रह रहे बच्चों को कानूनी रूप से लीगल फ्री कराकर उनके जीवन में खुशियों की नई सुबह लाई जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 8 बच्चों को गोद दिलाया जा चुका है, जिनमें से 2 बच्चों को इंटर कंट्री अडॉप्शन के तहत अमेरिका के दंपत्तियों ने अपनाया है।