गजब की है तकनीक: सीड ड्रिल-बेसल डोज से गेहूं की बोवनी पर 8 क्विंटल प्रति एकड़ बढ़ेगा उत्पादन

बालमीक पांडेय @ कटनी. परंपरागत खेती छोडकऱ आधुनिक तकनीक अपनाने वाले किसानों के लिए खेती वरदान साबित हो रही है। बेहतर खेती किसानों के लिए प्रेरणादायी साबित हो रही है। ढीमरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बम्हनी के आश्रित ग्राम बनहरी के किसान पारस पटेल प्रेरणास्रोत बनकर सामने आए हैं। किसान ने इस रबी सीजन में सुपर सीड ड्रिल पद्धति और बेसल डोज खाद का प्रयोग कर 9 एकड़ में गेहूं की बोवनी की है, जिससे उत्पादन में प्रति एकड़ 5 से 8 क्विंटल तक की बढ़ोतरी होगी। नवंबर माह में की गई बोवनी के बाद वर्तमान में खेत में गेहूं की फसल एकरूपता के साथ लहलहा रही है और बालियां निकल आई हैं।

कृषि विभाग के अधिकारी आरएन पटेल की सलाह पर किसान ने डीबीडब्ल्यू-187 किस्म के गेहूं की खेती की। पारस पटेल ने बताया कि परंपरागत छिटवा बोवनी में एक एकड़ में 80 से 100 किलोग्राम बीज लगता था, जबकि सुपर सीड ड्रिल पद्धति से मात्र 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ पर्याप्त रहा। इससे बीज लागत लगभग आधी हो गई।