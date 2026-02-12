12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

बाणसागर परियोजना: 46 साल बाद भी न्याय के इंतजार में विस्थापित

349 गांव प्रभावित, अधूरा मुआवजा और अधूरा पुनर्वास बना किसानों की पीड़ा

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Feb 12, 2026

No compensation was received in the Bansagar project

No compensation was received in the Bansagar project

कटनी. सिंचाई और विद्युत उत्पादन के बड़े सपने के साथ शुरू हुई बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना आज भी हजारों विस्थापित परिवारों के लिए संघर्ष और पीड़ा का प्रतीक बनी हुई है। वर्ष 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा रीवा जिले के देवलौंद में इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था। उद्देश्य था तीन नदियों को बांधकर मध्यप्रदेश में सिंचाई और बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना, लेकिन 46 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रभावितों को पूर्ण न्याय नहीं मिल पाया है। परियोजना से प्रभावित किसानों की जमीन, मकान, बाग-बगीचे, वृक्ष और आजीविका के नुकसान की भरपाई के लिए शासन ने मुआवजा, सरकारी नौकरी और आवासीय पट्टा देने की घोषणा की थी।
भू-अर्जन अधिकारी, आरआई और पटवारियों द्वारा राजस्व अधिनियम की धारा 4 व 9 के तहत गांव-गांव जनसुनवाई भी की गई। वर्ष 1991-92 से 2005 तक मुआवजा वितरण की प्रक्रिया चली, लेकिन 30 जून 2006 को राज्य शासन ने भू-अर्जन कार्य को शून्य घोषित कर दिया, जबकि कई गांवों की आपत्तियां उस समय भी लंबित थीं। कटनी जिले की विजयराघवगढ़ तहसील के आंशिक डूब प्रभावित गांव कोनिया, कुदरी, उबरा, मनघटा, लूली, खेरवा उर्दानी, डीघी सहित कई गांवों में 2005-06 तक भी मुआवजा अधूरा रहा। बिना आपत्तियों का निराकरण किए ही प्रक्रिया समाप्त कर दी गई।

349 गांव प्रभावित, बेहद कम मुआवजा

कटनी, सतना और शहडोल जिलों के कुल 349 गांव बाणसागर जलभराव क्षेत्र में आए। किसानों को भूमि की श्रेणी के अनुसार मात्र 1500 से 2500 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से मुआवजा दिया गया, जिसे वे अत्यंत कम बताते हैं। किसानों का आरोप है कि मुआवजा वितरण में बिचौलियों और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत रही, राशि बढ़वाने के नाम पर भारी कमीशन वसूला गया और दलालों के जरिए चेक वितरित किए गए। बांध निर्माण 1995-96 में पूर्ण हुआ और उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। वर्ष 2010 में गेट बंद कर पूर्ण जलभराव किया गया, जिससे सैकड़ों गांव स्थायी रूप से डूब क्षेत्र में आ गए और किसानों की संपत्ति पूरी तरह नष्ट हो गई।

आज भी राहत की प्रतीक्षा

दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज भी हजारों प्रभावित परिवार मुआवजा, नौकरी और आवासीय पुनर्वास पट्टे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। घोषित सुविधाएं कागजों तक सीमित रह गईं। विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लूली निवासी समाजसेवी व मजदूर नेता चंद्र प्रताप तिवारी वर्षों से प्रभावितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों और शासन-प्रशासन को अनेक पत्र, आवेदन और जनसुनवाई की मांग की। उनके प्रयासों से 2021-22 में कुछ गांवों के किसानों को आंशिक मुआवजा मिला, लेकिन समस्या अब भी जस की तस है।

ये भी पढ़ें

‘अग्निवीर’ में भर्ती होने 18 हजार अभ्यर्थी देंगे चयन की ‘अग्निपरीक्षा’
कटनी
Army Agniveer Recruitment Rally in Katni

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Feb 2026 11:57 am

Published on:

12 Feb 2026 11:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / बाणसागर परियोजना: 46 साल बाद भी न्याय के इंतजार में विस्थापित

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गजब की है तकनीक: सीड ड्रिल-बेसल डोज से गेहूं की बोवनी पर 8 क्विंटल प्रति एकड़ बढ़ेगा उत्पादन

Seed drills and basal doses will increase wheat production
कटनी

होने वाली ससुराल आये युवक की नृशंस हत्या!, गांव में सनसनी

Murder of a young man in his in-laws' house
कटनी

दसवीं-बारहवीं बोर्ड परीक्षा शुरू, सही रणनीति से तनाव होगा कम, परीक्षार्थियों को मिलेगा बड़ा लाभ

Success tips for students
कटनी

मिले नए मम्मी-पापा: 45 गुमनाम जिंदगियों को मिली नई पहचान, दो सात समंदर पर बना नया आसरा

Abandoned children were given adoption
कटनी

50 साल की खोज खत्म, 121 करोड़ की खदान में शुरू होगा सोने का खनन, कटनी बनेगी मध्यप्रदेश की ‘स्वर्ण नगरी’

gold mine in mp
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.