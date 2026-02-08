नवाचार: परंपरागत खेती छोड़ी, सब्जी अपनाई, खेत ने बदल दी किसान की किस्मत

कटनी. जिले के बहोरीबंद क्षेत्र के ग्राम अमगवा में एक किसान ने खेती को लेकर चली आ रही सोच को बदला है। कभी गेहूं और धान तक सीमित रहने वाली खेती आज टमाटर की लाली से लाखों की आमदनी दे रही है। यह कहानी है किसान कपूरा चौधरी की, जिन्होंने जोखिम उठाया, तरीका बदला और खेती को घाटे से मुनाफे की राह पर ले आए। कपूरा चौधरी बताते हैं कि पारंपरिक फसलों से खर्च तो निकल जाता था, लेकिन बचत नाम मात्र की होती थी। ऐसे में उन्होंने सब्जी उत्पादन की ओर रुख किया। शुरुआत में छोटे स्तर पर टमाटर लगाए, परिणाम अच्छे आए तो धीरे-धीरे तीन एकड़ में ड्रिप और मल्चिंग तकनीक अपनाई। इससे पानी की खपत घटी, खरपतवार पर नियंत्रण मिला और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर हुई। खेती अब केवल कपूरा चौधरी की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी बन चुकी है। उनके पुत्र सोनू चौधरी भी खेत में बराबर हाथ बंटाते हैं। टमाटर के साथ गोभी, मूली, मटर और गर्मी में खीरे जैसी फसलें उगाकर साल भर खेत को खाली नहीं रहने दिया जाता। सोनू बताते हैं कि सब्जियों की खेती में मेहनत ज्यादा है, लेकिन आमदनी भी उसी अनुपात में बेहतर मिलती है।