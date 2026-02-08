बेलगाम बिजली चोरी: आठ माह में 2142 लाख यूनिट लाइन लॉस, गांवों में 45 फीसदी हो रही बिजली चोरी

बालमीक पांडेय @ कटनी. जिले में बिजली आपूर्ति का दायरा बढ़ा है, घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, वहीं कृषि कार्य के लिए किसानों को प्रतिदिन 10 घंटे निर्बाध बिजली दी जा रही है। इसके बावजूद बिजली चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे बिजली विभाग के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रेल नवंबर माह तक 7710 लाख यूनिट बिजली ली गई। 5565 लाख बिजली बेची गई, 2145 लाख यूनिट बिजली चोरी हो गई है। 67 प्रतिशत बिजली खपत की बिलिंग हो रही है। याने कि 100 यूनिट में 33 यूनिट की बिलिंग हो पा रही है।

प्रदेश स्तर पर जहां औसतन 29 प्रतिशत से अधिक बिजली चोरी दर्ज की जा रही है, वहीं कटनी जिले के शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा करीब 24 प्रतिशत है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब ग्रामीण इलाकों की बात की जाए, जहां 40 से 45 प्रतिशत तक बिजली चोरी हो रही है। बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग द्वारा लगातार छापेमारी और जांच अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। बीते एक वर्ष में बिजली कंपनी ने 3794 उपभोक्ताओं के यहां बिजली चोरी, मीटर बायपास और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवैध बिजली उपयोग के मामले पकड़े हैं। बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रगति बेहद धीमी है।