ये है नया ट्रेंड: वीकेंड मस्ती की जगह अब भक्ति, संगीत और आत्मशांति से जुड़ रहे युवा

कटनी. शहर व जिले में युवा पीढ़ी के रुझान में बीते कुछ समय से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पहले वीकेंड पर युवा इधर-उधर घूमते या गलत आदतों में लिप्त नजर आते थे, वहीं अब बड़ी संख्या में युवा हर रविवार भजन-कीर्तन और संकीर्तन में आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। श्री गोविंद देव जी मंदिर में श्रीजी सेवक संकीर्तन द्वारा शुरू किया गया यह नवाचार युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह संकीर्तन हर रविवार शाम 5 से 8 बजे तक आयोजित किया जाता है, जिसमें अब तक 1000 से अधिक युवा जुड़ चुके हैं।

संकीर्तन के संस्थापक प्रतीक शर्मा ने बताया कि हर सप्ताह 30 से 50 नए युवा इस अभियान से जुड़ रहे हैं। वहीं सह-संस्थापक नितेश बसरानी ने कहा कि युवा वर्ग गलत संगत और आदतों को छोडकऱ भक्ति और सकारात्मक जीवन की ओर अग्रसर हो रहा है। आचार्य शिवम गौतम ने बताया कि कीर्तन के साथ-साथ युवाओं को भगवत प्राप्ति मार्ग और जीवन में आध्यात्म के महत्व का ज्ञान भी दिया जा रहा है, जिसे युवा गंभीरता से ग्रहण कर रहे हैं। संकीर्तन से युवाओं का सोशल सर्किल भी बढ़ रहा है, नई मित्रता और अच्छी संगत बन रही है। साथ ही सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से भक्ति और अध्यात्म से जुड़ा कंटेंट भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।