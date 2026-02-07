बोर्ड इमित्हान: 59 परीक्षा केंद्रों की सामग्री 5 बसों से सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्कृष्ट विद्यालय से रवाना

कटनी. जिले में 10 व 13 फरवरी से प्रारंभ होने वाली कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में बुधवार को उत्कृष्ट विद्यालय माधवनगर स्ट्रांग से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा की गोपनीय सामग्री का वितरण शुरू किया गया। शुक्रवार दोपहर 12 बजे कलेक्टर प्रतिनिधि एवं डिप्टी कलेक्टर प्रदीप मिश्रा की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम का ताला खोला गया। इसके पश्चात अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा बड़वारा, विजयराघवगढ़, ढीमरखेड़ा एवं बहोरीबंद विकासखंड क्षेत्रों में बनाए गए 59 परीक्षा केंद्रों के लिए परीक्षा सामग्री का वितरण किया गया।

परीक्षा प्रभारी बीडी बाजपेयी के अनुसार जिले में कुल 94 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से पहले दिन 59 परीक्षा केंद्रों के लिए सामग्री भेजी गई। परीक्षा सामग्री दो पेटियों में रखी गई है, जिनमें प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएं शामिल हैं। इन सामग्रियों के परिवहन के लिए केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष, परीक्षा प्रभारी तथा संबंधित केंद्रों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सामग्री वितरण में मंडल कार्यालय के आदेश पर संभागीय कार्यालय से दो अधिकारियों की तैनाती की गई है।