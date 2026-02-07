मोबाइल गेमिंग की लत बनती जा रही खतरा, कोरियन ग्रुप गेम्स में उलझ रहे बच्चे

मोबाइल गेमिंग की बढ़ती लत बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर गंभीर दुष्परिणाम डाल रही है। अत्यधिक गेम खेलने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, एकाग्रता घटती है और याददाश्त कमजोर होने लगती है। देर रात तक मोबाइल इस्तेमाल करने से नींद पूरी नहीं हो पाती, जिससे थकान, चिड़चिड़ापन और सिरदर्द की समस्या बढ़ती है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, धुंधलापन और सिर में दर्द जैसी परेशानियां सामने आ रही हैं। मानसिक रूप से बच्चे गुस्सैल, जिद्दी और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। मोबाइल छीने जाने पर रोना, चिल्लाना या हिंसक व्यवहार करना आम हो गया है। सामाजिक दायरा सीमित होने से दोस्ती और पारिवारिक संवाद कमजोर पड़ता है। ऑनलाइन गेम्स में इन-ऐप खरीदारी से आर्थिक नुकसान का खतरा भी रहता है। लंबे समय तक यह लत बने रहने पर अवसाद, चिंता और आत्मविश्वास की कमी जैसी गंभीर मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।