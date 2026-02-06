एमपी में भाजपा विधायक की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जमीन घोटाले को लेकर अपर मुख्य सचिव से शिकायत

MP News: मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे कटनी दौरे पर पहुंचे थे। जहां कांग्रेस नेताओं ने बंद कमरे में हुई मुलाकात में विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक से जुड़े सायना हिल्स जमीन घोटाले का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। जिला पंचायत सीईओ के कक्ष में हुई इस मुलाक़ात में विधायक संजय पाठक पर शासकीय जमीन के कथित दुरुपयोग और नगर सुधार न्यास की भूमि में हेरफेर का आरोप लगाया गया। अपर मुख्य सचिव ने इस शिकायत पर कहा कि शासकीय जमीन के हेरफेर की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी।