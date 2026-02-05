कटनी स्टेशन के पास बड़ा रेल हादसा टला, मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरने से हड़कंप

इस दौरान एहतियातन अप और डाउन दोनों लाइनों पर रेल यातायात को नियंत्रित रखा गया, जिससे किसी बड़े व्यवधान की स्थिति उत्पन्न न हो। बहाली कार्य पूर्ण होने के बाद रेल यातायात को सामान्य रूप से बहाल कर दिया गया। घटना के बाद कुछ समय के लिए रेलवे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल रहा, हालांकि स्थिति पर शीघ्र ही नियंत्रण पा लिया गया। रेलवे विभाग द्वारा फिलहाल यह जांच की जा रही है कि मालगाड़ी का डिब्बा किन तकनीकी या परिचालन कारणों से पटरी से उतरा।